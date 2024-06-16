МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: саммит по Украине в Швейцарии рискует провалиться

На мероприятие прибыли делегации из 92 стран, но список участников говорит о том, что добиться максимальной поддержки от мировых лидеров оказалось тяжело.
Сергей Лебедев 2024-06-16 06:30:02
© Фото: Moncloa, Keystone Press Agency, Global Look Press

Так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии рискует рискует потерпеть неудачу в поиске пути к «справедливому миру». Об этом пишет Bloomberg. В публикации отмечается, что неучастие Китая в мероприятии, а также отправка странами БРИКС дипломатов невысокого уровня «омрачает усилия» Киева склонить на свою сторону страны глобального Юга.

«Владимир Зеленский пообещал продолжать расширять международную поддержку Украины, поскольку встреча лидеров в Швейцарии рискует потерпеть неудачу в поиске пути к "справедливому миру"», - пишут журналисты.

Bloomberg отмечает, что на саммит свои делегации отправили 92 страны, но список участников показывает, что попытки максимизировать поддержку Украины среди мировых лидеров оказались тяжелой задачей.

«Вице-президент США Камала Харрис , которая объявила о пакете помощи в размере $1,5 миллиарда помощи для восстановления энергетического сектора Украины, пришла вместо президента Джо Байдена, который покинул саммит G7 в четверг и планирует принять участие в сборе средств в Калифорнии. Китай, настаивавший на том, что форум без России неработоспособен, избежал встречи», - подчеркивает издание.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно отмечали, что переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны. Эту позицию поддержали и в Пекине, поэтому Китай отказался участвовать в саммите в Швейцарии. Более того, глава Министерства иностранных дел КНР Ван И призывал созвать настоящую мирную конференцию, которую признают как Москва, так и Киев, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов.

#Украина #Киев #Саммит #конференция #Швейцария #провал #неудача
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 