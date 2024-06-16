Так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии рискует рискует потерпеть неудачу в поиске пути к «справедливому миру». Об этом пишет Bloomberg. В публикации отмечается, что неучастие Китая в мероприятии, а также отправка странами БРИКС дипломатов невысокого уровня «омрачает усилия» Киева склонить на свою сторону страны глобального Юга.

«Владимир Зеленский пообещал продолжать расширять международную поддержку Украины, поскольку встреча лидеров в Швейцарии рискует потерпеть неудачу в поиске пути к "справедливому миру"», - пишут журналисты.

Bloomberg отмечает, что на саммит свои делегации отправили 92 страны, но список участников показывает, что попытки максимизировать поддержку Украины среди мировых лидеров оказались тяжелой задачей.

«Вице-президент США Камала Харрис , которая объявила о пакете помощи в размере $1,5 миллиарда помощи для восстановления энергетического сектора Украины, пришла вместо президента Джо Байдена, который покинул саммит G7 в четверг и планирует принять участие в сборе средств в Калифорнии. Китай, настаивавший на том, что форум без России неработоспособен, избежал встречи», - подчеркивает издание.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно отмечали, что переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России бессмысленны. Эту позицию поддержали и в Пекине, поэтому Китай отказался участвовать в саммите в Швейцарии. Более того, глава Министерства иностранных дел КНР Ван И призывал созвать настоящую мирную конференцию, которую признают как Москва, так и Киев, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов.