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Глава МИД Китая призвал созвать настоящий мирный саммит по Украине

Пекин поддерживает равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных вариантов, сказал Ван И.
Владимир Рубанов 2024-06-10 19:05:05
© Фото: kremlin.ru

Для решения конфликта на Украине нужно созвать настоящую мирную конференцию, которую признают и Москва, и Киев. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК, глава МИД Китая Ван И во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

Пекин поддерживает своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую бы признала как Москва, так и Киев, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных вариантов, сказал Ван И.

БРИКС должны придерживаться принципов независимости, объективности и беспристрастности и не допускать разжигания «новой холодной войны», сказал глава МИД Китая.

Ван И отметил, что некоторые крупные страны вернулись к менталитету «холодной войны», сформировали геополитические «малые круги», открыто сопротивляются резолюциям Совета Безопасности ООН и подорвали авторитет многосторонних механизмов.

Министр иностранных дел Китая обратил внимание на политизацию экономических вопросов в мире, односторонние санкции и технологические барьеры.

В Нижнем Новгороде 10 июня открылось двухдневное совещание министров иностранных дел БРИКС и стран - друзей организации. Страны-участницы обменялись углубленными мнениями о сотрудничестве, а также актуальных международных и региональных проблемах.

Так называемая мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В ней примут участие несколько десятков стран мира, но не будет России, Китая, Саудовской Аравии, Мексики, Пакистана и ряда других стран. В Москве этот саммит не признают.

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