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Президент Кубы поднялся на борт «Адмирала Горшкова»

Он осмотрел интерьер фрегата и палубу подводной лодки «Казань».
Ирина Егорова 2024-06-16 05:46:15
© Фото: DiazСanelB, Х

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поднялся на борт фрегата «Адмирал Горшков», который в составе отряда кораблей Северного флота прибыл в порт Гавана 12 июня. Кубинский лидер поприветствовал российских моряков.

«Потрясающий и приятный день, даже во время непрекращающегося дождя. Добро пожаловать, друзья из России», - написал президент в Х.

Бермудес осмотрел интерьер фрегата «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань».

В отряд кораблей ВМФ России, которые прибыли в порт Гавана, входят фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В порту они пробудут до 17 июня. На фоне присутствия военных российских кораблей в регионе США направили на Кубу свою подводную лодку, чтобы «продемонстрировать силу», ранее сообщало агентство Associated Press. В Кремле заявили, что присутствие российского флота в регионе - это не повод для беспокойства, а распространенная практика. 

#ВМФ России #Куба #корабли #фрегат #Мигель Диас-Канель #Президент #Моряки #борт
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