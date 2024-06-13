МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США направили к Кубе подводную лодку на фоне присутствия кораблей РФ

По данным агентства Associated Press, подлодка была направлена для «демонстрации силы».
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 21:56:20
© Фото: Минобороны РФ

США направили на Кубу свою подводную лодку, чтобы «продемонстрировать силу» на фоне присутствия в регионе военных кораблей РФ, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Южное командование ВС США.

Уточняется, что в залив Гуантанамо была направлена быстроходная подводная лодка USS Helena в рамках «планового визита». При этом американская сторона также наблюдает за российскими кораблями, которые проходят учения в других регионах.

Корабли ВМФ России прибыли в порт Гавана накануне с неофициальным визитом. В Кремле заявили, что присутствие российского флота в регионе - это не повод для беспокойства, а распространенная практика.

На Кубе корабли будут находиться до пятницы 14 июня, они поучаствуют в протокольных мероприятиях, а члены экипажа отдохнут и посмотрят достопримечательности.

#сша #ВМФ РФ #подводная лодка #Куба #корабли рф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 