США направили к Кубе подводную лодку на фоне присутствия кораблей РФ

США направили на Кубу свою подводную лодку, чтобы «продемонстрировать силу» на фоне присутствия в регионе военных кораблей РФ, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Южное командование ВС США.

Уточняется, что в залив Гуантанамо была направлена быстроходная подводная лодка USS Helena в рамках «планового визита». При этом американская сторона также наблюдает за российскими кораблями, которые проходят учения в других регионах.

Корабли ВМФ России прибыли в порт Гавана накануне с неофициальным визитом. В Кремле заявили, что присутствие российского флота в регионе - это не повод для беспокойства, а распространенная практика.

На Кубе корабли будут находиться до пятницы 14 июня, они поучаствуют в протокольных мероприятиях, а члены экипажа отдохнут и посмотрят достопримечательности.