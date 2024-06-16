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Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, куда зашли российские корабли

Перед заходом в порт они отработали применение высокоточного ракетного оружия.
Ирина Егорова 2024-06-16 04:40:09
© Фото: Joaquin HernandezXinHua, Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в порт Гаваны. Там с 12 по 17 июня будут находиться российские корабли. Перед заходом в порт они отработали применение высокоточного ракетного оружия.

В отряд кораблей Северного флота, которые прибыли в порт Гавана входит фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Кубинские власти успокоили, заявив, что ни на одном борту из кораблей нет ядерного оружия. В Кремле заявили, что присутствие российского флота в регионе - это не повод для беспокойства, а распространенная практика. Однако, США направили свои эсминцы и подводную лодку для слежки за группой из России.

Как утверждало ранее Южное командование ВС США быстроходная подводная лодка USS Helena прибыла в кубинский порт в рамках «планового визита», чтобы «продемонстрировать силу» на фоне присутствия в регионе военных кораблей РФ.

#Куба #корабли #Порт #Гавана #президент Кубы
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