Участники так называемого мирного саммита по Украине в Швейцарии отметились бандеровским лозунгом на церемонии фотографирования. Во время группового фото была слышна фраза о восхвалении Украины и ее «героев». Кто именно выкрикнул ее осталось неизвестным.

Напомним, саммит по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. Ряд крупнейших государств отказались от участия в мероприятии. Среди них Россия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия и другие. Всего обсудить ситуацию на Украине съехались представители 78 государств.

Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис покинула собрание еще до его официального окончания. Харрис улетела в США, оставив на полях саммита советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Россия неоднократно заявляла, что без учета ее интересов обсуждение любых инициатив по украинскому кризису не имеет реальных перспектив.