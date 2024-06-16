Камала Харрис покинула саммит по Украине до его окончания

Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии до его завершения. Об этом сообщила журналистка Bloomberg Акайла Гарднер.

«Отвечая на вопрос журналиста Золана Канно-Янгса, как прошел саммит, Харрис говорит: "Это было хорошо, очень хорошо". Готовится к долгому перелету обратно в Вашингтон», - написала Гарднер в социальной сети Х.

Как пишет газета New York Post, Харрис прилетела в Швейцарию на несколько часов. Вместо нее участие в дальнейших мероприятиях примет советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

За время своего пребывания на полях саммита Камала Харрис успела встретиться с Владимиром Зеленским и заявила о выделении киевскому режиму $1,5 млрд. Деньги предназначены для поддержки энергетического сектора Украины и гуманитарные нужды.

Так называемая мирная конференция по Украине проходит на швейцарском курорте Бюргеншток. Россия приглашения на мероприятие не получала. От участия в нем отказались лидеры Китая, Бразилии и других государств. В Кремле неоднократно заявляли, что саммит по Украине без участия России и учета ее мнения бесполезен, нелогичен и не имеет перспектив.