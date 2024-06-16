Reuters раскрыл тезисы из проекта коммюнике саммита по Украине

В проекте коммюнике швейцарской конференции в Бюргенштоке по Украине обозначен тезис о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновой вариант документа. Он предусматривает безопасную и надежную работу украинских атомных электростанций под суверенным контролем Киева.

Также в документе говорится о важности «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства и доступа к морским портам в Черном и Азовском морях и о необходимости полного освобождения военнопленных.

«Любая угроза или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы», - говорится в тексте документа.

Саммит по Украине прошел в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия, Китай, Пакистан, Мексика, Саудовская Аравия и ряд других крупных стран не приняли в нем участия. Всего на поля конференции приехали около 78 государств.