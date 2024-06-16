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Глава МИД Мексики призвала президента Швейцарии к диалогу с Россией

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что прочный мир на Украине невозможен без привлечения России к переговорам.
Ян Брацкий 2024-06-16 00:19:03
© Фото: IMAGOPresidential Office of Ukr www.imago-images.de Global Look Press

Россия должна принимать участие в мирных переговорах по украинскому кризису. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Мексики.

«Глава МИД Мексики переговорила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд о важности включения России в переговоры о мире при поддержке Устава ООН», - сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Аналогичного мнения придерживается канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявивший ранее, что прочный мир на Украине невозможен без России.

По мнению политика, страны коллективного Запада должны искать «дорожные карты» по урегулированию ситуации. Этот процесс Шольц сравнил с выращиванием растения.

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Кремль неоднократно предлагал обсудить сложившиеся реалии и на их основе заключить мирное соглашение, отвечающее интересам сторон. Накануне Владимир Путин выдвинул ряд мирных инициатив, на основе которых можно начать диалог. В Киеве и НАТО эти предложения отвергли.

#Россия #Украина #мид #Саммит #мексика #переговоры
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