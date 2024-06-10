Эксперт Дудчак: Байдена не будет в Швейцарии из-за страха опозориться

Президента США Джо Байдена не будет на конференции по Украине в Швейцарии, так как в Белом доме боятся, что американский лидер может опозориться на таком заведомо провальном мероприятии в преддверии выборов в США. Об этом рассказал политолог Александр Дудчак.

«Позориться на мероприятии, которое уже опозорилось, - наверное, его пиарщики решили, что это будет уже чересчур даже для Байдена», - сказал эксперт в эфире Радио Sputnik.

По словам политолога, само мероприятие уже провалилось, так как лидеры многих приглашенных стран отказались от участия, некоторые не направят свои делегации вообще.

При этом Швейцария сама уже допустила шанс проведения второй подобной конференции, но с участием России. К тому же не факт, что на мероприятии будут озвучены мнения, которые отвечают интересам Запада, добавил Дудчак.

Напомним, конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии, представители России на ней присутствовать не будут. От участия также отказалась китайская сторона, объяснив решение отсутствием Москвы.

Соединенные Штаты будет представлять вице-президент Камала Харрис. По данным газеты Global Times, решение Байдена говорит о его неуверенности в успешности встречи.