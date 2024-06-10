МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Дудчак: Байдена не будет в Швейцарии из-за страха опозориться

Саму конференцию по Украине в Швейцарии политолог назвал заведомо провальной, так как на ней не будут присутствовать лидеры многих приглашенных стран.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 17:04:38
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency

Президента США Джо Байдена не будет на конференции по Украине в Швейцарии, так как в Белом доме боятся, что американский лидер может опозориться на таком заведомо провальном мероприятии в преддверии выборов в США. Об этом рассказал политолог Александр Дудчак.

«Позориться на мероприятии, которое уже опозорилось, - наверное, его пиарщики решили, что это будет уже чересчур даже для Байдена», - сказал эксперт в эфире Радио Sputnik.

По словам политолога, само мероприятие уже провалилось, так как лидеры многих приглашенных стран отказались от участия, некоторые не направят свои делегации вообще.

При этом Швейцария сама уже допустила шанс проведения второй подобной конференции, но с участием России. К тому же не факт, что на мероприятии будут озвучены мнения, которые отвечают интересам Запада, добавил Дудчак.

Напомним, конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии, представители России на ней присутствовать не будут. От участия также отказалась китайская сторона, объяснив решение отсутствием Москвы. 

Соединенные Штаты будет представлять вице-президент Камала Харрис. По данным газеты Global Times, решение Байдена говорит о его неуверенности в успешности встречи.

#Украина #сша #Джо Байден #Швейцария #конференция по Украине
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 