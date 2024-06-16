Швейцария заявила о готовности организовать новую встречу по Украине

Швейцария готова организовать новую встречу по обсуждению мирного урегулирования на Украине, заявила швейцарский президент Виола Амхерд на пресс-конференции после закрытия саммита в Бюргенштоке.

«Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость», - цитирует ТАСС слова главы Швейцарии.

Напомним, конференция проходила 15-16 июня на фоне предложений российского президента Владимира Путина о достижении прекращения огня на Украине. По словам специалистов, так называемый швейцарский саммит поддержи Украины провалился, даже не начавшись.

Никто из серьезный игроков, включая Россию, Китай, Арабские Эмираты, Бразилию, Мексику, страны Африки в этой встрече участие не принимает. По формальному признаку представлены даже Соединенные Штаты. Американский президент Джо Байден вчера демонстративно улетел из Европы, оставив в Швейцарии вечно улыбающуюся Камалу Харрис, вице-президента США.

О том, как прошла конференция в Швейцарии, которую многие западные лидеры предпочли покинуть еще до завершения, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».