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Норвегия выделит Киеву более $100 млн на восстановление энергосистемы

Часть средств пойдет на восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской области и установление в регионе солнечных батарей.
Елизавета Кондрикова 2024-06-16 17:59:29
© Фото: РИА Новости

Норвегия выделит более $100 миллионов (1,1 млрд норвежских крон) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, сообщило правительство Норвегии. 

«Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств», - цитирует РИА Новости текст сообщения.

В Осло добавили, что более $11 миллионов будут направлены на восстановление критически важной энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в частности, на установление солнечных батарей.

Средства будут выделены в целях обеспечить жителей энергоснабжением до начала зимы. При этом на сайте правительства не уточняется, были ли даны средства в кредит или на безвозмездной основе. 

На этой неделе также стало известно о планах Норвегии выделить киевскому режиму 240 миллионов евро на противовоздушную оборону, часть средств направят на закупку ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Напомним, в начале мая в Минэнерго Украины сообщали о том, что некоторые энергетические мощности страны были полностью уничтожены. В ходе последнего отопительного сезона Киев потерял больше энергообъектов, чем восстановил.

#Украина #Харьковская область #норвегия #помощь Украине #энергосистема
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