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Андреевский флаг появится в 200 км от берегов США на Кубе

В ходе дружественного визита на Кубу российские моряки также совершат визиты вежливости к командующему ВМС Кубы и губернатору Гаваны.
Алексей Егоров 2024-06-16 17:01:31
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

На этой неделе, завершив учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане, в Гавану прибыла группа кораблей Северного флота ВМФ России.

В составе флотилии к далеким берегам прибыла атомная подводная лодка «Казань», способная вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, спасательный буксир «Николай Чикер», танкер-снабженец «Академик Пашин», флагманом отряда является фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Многоцелевой боевой корабль первого ранга, способный нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», обнаруживать все виды целей, и оснащенный самыми современными комплексами РЭБ. 

Визит на Кубу подчеркнуто дружественный. В рамках международных договоренностей с Гаваной российские моряки совершат визиты вежливости к командующему ВМС Кубы и губернатору Гаваны, посетят исторические и культурные достопримечательности.

Пополнят запасы воды, топлива, продовольствия, ну и в целом – проведут несколько дней под теплым кубинским солнцем и поднимут Андреевский флаг на расстоянии всего в 200 километров от берегов США.

О том, как наши корабли встретили на Кубе и как отреагировал Вашингтон, расскажет из Гаваны Алексей Егоров в сюжете для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Главное с Ольгой Беловой #ВМФ РФ #Куба #корабли #Визит #Гавана
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