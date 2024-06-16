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Песков: бои под Харьковом идут, чтобы обезопасить Белгородскую область

По словам пресс-секретаря президента, в Харьковской области ведется работа по созданию санитарной зоны, она будет продолжаться, пока Белгородская область не будет в безопасности.
Елизавета Кондрикова 2024-06-16 15:25:01
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Москва ведет работу по созданию санитарной зоны в Харьковской области, чтобы обезопасить российские приграничные районы - Белгородскую область, по достижении этой цели бои в регионе будут завершены. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По Харьковской области идет работа по созданию буферной, санитарной зоны. Эта работа продолжается, и, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа не прекратится», - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном на его странице в Telegram.

Об этом пресс-секретарь заявил, отвечая на вопрос о судьбе Харьковской области на фоне предложения российского президента Владимира Путина о выводе украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подобное предложение стало частью условий для прекращение огня на Украине, вместе с этим президент заявил о необходимости существования внеблоковой, безъядерной и нейтральной Украины.

#Украина #Харьковская область #белгородская область #Дмитрий Песков #санитарная зона
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