AFP: G7 выделит Украине 50 $млрд за счет активов РФ до конца года

Лидеры стран «Большой семерки» G7 договорились выделить Украине $50 млрд, используя доходы от российских замороженных активов, сообщило агентство France Press со ссылкой на офис французского президента.

«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении 50 миллиардов долларов для Украины за счет использования замороженных российских активов», - цитирует РИА Новости сообщение Елисейского дворца.

Уточняется, что выплаты будут произведены до конца 2024 года. На данном этапе необходимо обеспечить соответствие решения закону, регламентам государственных финансов и финансовым возможностям обеих сторон.

По данным агентства, передача средств была инициативой Соединенных Штатов.

Напомним, Украина также получит в следующем месяце 1,5 млрд евро от Евросоюза за счет российских активов, передачу средств подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Большая часть денег, 90%, будет направлена на оборону.