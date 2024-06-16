Губернатор Голубев прокомментировал захват заложников в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал захват заложников в следственном изоляторе №1 на улице Максима Горького. Глава региона заявил, что любой нарушивший закон должен нести ответственность.

Голубев добавил, что с утра получал регулярные оперативные доклады о ситуации и был на постоянной связи с силовиками.

«Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

В воскресенье утром в Ростове-на-Дону несколько заключенных захватили сотрудников СИЗО №1. Некоторое время силовики вели с террористами переговоры, а потом в ходе штурма ликвидировали их. Заложников освободили.

Возбуждено уголовное дело по статье «захват заложника». Следователи выясняют, как это все произошло.