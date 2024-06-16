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Губернатор Голубев прокомментировал захват заложников в Ростове

Глава региона отметил, что любой нарушивший закон должен нести ответственность.
Владимир Рубанов 2024-06-16 14:20:31
© Фото: ТРК «Звезда»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал захват заложников в следственном изоляторе №1 на улице Максима Горького. Глава региона заявил, что любой нарушивший закон должен нести ответственность.

Голубев добавил, что с утра получал регулярные оперативные доклады о ситуации и был на постоянной связи с силовиками.

«Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

В воскресенье утром в Ростове-на-Дону несколько заключенных захватили сотрудников СИЗО №1. Некоторое время силовики вели с террористами переговоры, а потом в ходе штурма ликвидировали их. Заложников освободили.

Возбуждено уголовное дело по статье «захват заложника». Следователи выясняют, как это все произошло.

#освобождение #Ростовская область #Ростов-на-Дону #СИЗО-1 #захват заложников #Василий Голубев
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