МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горящее у берегов Йемена торговое судно начало тонуть

Экипаж горящего корабля эвакуирован, судно дрейфует в 55-ти километрах от берега.
Ян Брацкий 2024-06-15 21:23:14
© Фото: Gil Cohen Magen, Xin Hua, Globallookpress

У берегов Йемена тонет торговое судно, на которое ранее было совершено нападение. Об инциденте сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12:27 по всемирному координированному времени (15:27 мск - ред.) экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно все еще горит и тонет», - цитирует РИА Новости сообщение управления.

Как сообщалось ранее, пожар на судне начался после попадания в него двух снарядов. Спустя некоторое время, когда возгорание удалось взять под контроль, последовал третий удар.

В настоящее время судно дрейфует в 55-ти километрах к северо-востоку от Джибути. Торговым кораблям рекомендовано избегать захода в данный район. Капитанов просят сообщать о любой подозрительной активности.

Накануне днем йеменские хуситы атаковали крылатыми ракетами грузовое судно Verbena. Сухогруз принадлежит Украине и следовал под флагом Палау. Судно получило повреждение и загорелось. Один моряк получил ранения и был эвакуирован на военном самолете.

#пожар #корабль #Йемен #джибути
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 