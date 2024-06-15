Горящее у берегов Йемена торговое судно начало тонуть

У берегов Йемена тонет торговое судно, на которое ранее было совершено нападение. Об инциденте сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12:27 по всемирному координированному времени (15:27 мск - ред.) экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно все еще горит и тонет», - цитирует РИА Новости сообщение управления.

Как сообщалось ранее, пожар на судне начался после попадания в него двух снарядов. Спустя некоторое время, когда возгорание удалось взять под контроль, последовал третий удар.

В настоящее время судно дрейфует в 55-ти километрах к северо-востоку от Джибути. Торговым кораблям рекомендовано избегать захода в данный район. Капитанов просят сообщать о любой подозрительной активности.

Накануне днем йеменские хуситы атаковали крылатыми ракетами грузовое судно Verbena. Сухогруз принадлежит Украине и следовал под флагом Палау. Судно получило повреждение и загорелось. Один моряк получил ранения и был эвакуирован на военном самолете.