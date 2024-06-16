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Российских тхэквондистов не допустили к участию в Олимпиаде в Париже

На данный момент МОК допустил только 14 российских атлетов - речь идет о спортсменах из велоспорта, прыжках на батуте и борцах.
Ирина Егорова 2024-06-16 01:05:32
© Фото: Союз тхэквондистов России, httpstkdrussia.ru

Российские тхэквондисты не попали список первых 14-ти допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе спортсменов.

В Международном олимпийском комитете пока ни одного спортсмена-тхэквондиста не признали имеющим право участвовать в Играх, из них пока никто не получал приглашения, передает «360», ориентируясь на список атлетов с сайта  МОК.

Ранее МОК опубликовал список из 14 фамилий российских спортсменов, допущенных к соревнованиям в Париже. Речь идет о мастерах велоспорта, прыжках на батуте и борцах. Также Международная федерация тенниса (ITF) допустила до Олимпийских игр-2024 в Париже всех российских теннисистов

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Прошедшие отбор российские атлеты смогут выступить в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и без участия в церемонии открытия.

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