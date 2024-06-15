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Шольц заявил, что мира на Украине нельзя достичь без России

Об этом Шольц сказал на конференции по Украине в Швейцарии, представители России на встрече не присутствуют.
Елизавета Кондрикова 2024-06-15 20:38:22
© Фото: Michael Kappeler, dpa Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настоящий мир на Украине нельзя достичь без России. Об этом немецкий лидер сказал на конференции по Украине в Швейцарии, трансляция мероприятия ведется на YouTube.

«Это правда, что мир на Украине нельзя достичь без привлечения России», - цитирует «РБК-Украина» слова канцлера.

Он добавил, что страны Запада вместе должны искать «дорожные карты» по урегулированию украинского кризиса, а также сравнил этот процесс с выращиванием растения, сообщает агентство Reuters.

Ранее немецкий лидер заявлял, что Украине нужен «справедливый и честный мир», а предложения российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине «не сработают».

Напомним, 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке проходит конференция по Украине, представители от России на ней не присутствуют.

#Россия #Украина #Германия #Швейцария #Олаф Шольц #мирное урегулирование #конференция по Украине
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