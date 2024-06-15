Шольц заявил, что мира на Украине нельзя достичь без России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настоящий мир на Украине нельзя достичь без России. Об этом немецкий лидер сказал на конференции по Украине в Швейцарии, трансляция мероприятия ведется на YouTube.

«Это правда, что мир на Украине нельзя достичь без привлечения России», - цитирует «РБК-Украина» слова канцлера.

Он добавил, что страны Запада вместе должны искать «дорожные карты» по урегулированию украинского кризиса, а также сравнил этот процесс с выращиванием растения, сообщает агентство Reuters.

Ранее немецкий лидер заявлял, что Украине нужен «справедливый и честный мир», а предложения российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине «не сработают».

Напомним, 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке проходит конференция по Украине, представители от России на ней не присутствуют.