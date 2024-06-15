Песков назвал неконструктивным отклик Запада на инициативы Путина

Запад активно, но неконструктивно отреагировал на предложения Владимира Путина об окончании украинского конфликта, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что реакции поступило огромное количество.
«Официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера», - сказал пресс-секретарь главы государства.
Накануне Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД изложил предложение России по окончательному урегулированию украинского конфликта. Президент назвал условия России: вывод украинских военных из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация, денацификация, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Кроме того, Запад должен признать новые регионы России и отменить санкции.
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