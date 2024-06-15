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Песков назвал неконструктивным отклик Запада на инициативы Путина

Пресс-секретарь президента отметил, что заявлений много, но они неконструктивные.
Владимир Рубанов 2024-06-15 15:24:48
© Фото: ТРК «Звезда»

Запад активно, но неконструктивно отреагировал на предложения Владимира Путина об окончании украинского конфликта, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что реакции поступило огромное количество.

«Официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД изложил предложение России по окончательному урегулированию украинского конфликта. Президент назвал условия России: вывод украинских военных из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация, денацификация, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Кроме того, Запад должен признать новые регионы России и отменить санкции.

#Украина #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #урегулирование #мирные инициативы #мирное предложение
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