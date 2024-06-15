Бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал идею приема Украины в Европейский союз, назвав ее противоречащей здравому смыслу. Об этом политик заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Я уже предостерегал от стратегии ускоренного и бесконечного расширения Евросоюза ради принятия Украины», - подчеркнул экс-глава Франции.

Ранее Николя Саркози призвал не допустить открытого противостояния России и Франции. Также политик предостерег официальный Париж от отправки своих военных на помощь ВСУ. Кроме того, Саркози выступил против включения Киева в Североатлантический альянс.

На это прозрачно намекают и в самом альянсе, где недавно попросили киевский режим не давить на НАТО в вопросе присоединения. Уточняется, что среди союзников по военному блоку до сих пор есть разногласия по поводу потенциального членства Украины.

По данным британских СМИ, этот вопрос не будет решен на саммите в июле этого года, так как западные союзники Украины опасаются «втягивая в войну с Россией».