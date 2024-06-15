МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Саркози заявил, что членство Украины в ЕС противоречит здравому смыслу

Ранее Николая Саркози призвал не допустить открытого вооруженного противостояния Москвы и Парижа, а также предостерег французские власти от отправки своих военных в зону конфликта.
Ян Брацкий 2024-06-15 23:24:29
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал идею приема Украины в Европейский союз, назвав ее противоречащей здравому смыслу. Об этом политик заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Я уже предостерегал от стратегии ускоренного и бесконечного расширения Евросоюза ради принятия Украины», - подчеркнул экс-глава Франции.

Ранее Николя Саркози призвал не допустить открытого противостояния России и Франции. Также политик предостерег официальный Париж от отправки своих военных на помощь ВСУ. Кроме того, Саркози выступил против включения Киева в Североатлантический альянс.

На это прозрачно намекают и в самом альянсе, где недавно попросили киевский режим не давить на НАТО в вопросе присоединения. Уточняется, что среди союзников по военному блоку до сих пор есть разногласия по поводу потенциального членства Украины.

По данным британских СМИ, этот вопрос не будет решен на саммите в июле этого года, так как западные союзники Украины опасаются «втягивая в войну с Россией».

#Украина #НАТО #ЕС #конфликт #Николя Саркози
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 