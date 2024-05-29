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Саркози выступил против принятия Украины в НАТО и ЕС

Николя Саркози призвал задуматься о последствиях прямого военного столкновения Москвы и Парижа на Украине.
Ян Брацкий 2024-05-29 22:55:48
© Фото: MAGOMichael Baucher, www.imago-images.de, Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал не допустить прямого конфликта Франции и России на Украине, а также предостерег официальный Париж от отправки своих военных в зону конфликта. В беседе с газетой Le Figaro он высказал серьезные сомнения в этом вопросе.

«Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?», - задался вопросом Саркози.

Кроме того, бывший французский лидер выступил против включения Украины в НАТО и Евросоюз. Впрочем, Саркози допустил, что Киев может получить гарантии безопасности.

В минувший понедельник стало известно о готовности Киева принять на территории Украины военных инструкторов из Франции. Главком ВСУ Александр Сырский подписал для этого все необходимые документы.

Они позволят военным посетить украинские учебные центры, ознакомиться с их персоналом и инфраструктурой. Общаясь со своим французским коллегой Сырский выразил надежду, что и другие европейские страны последуют примеру Парижа.

#Франция #Украина #НАТО #ЕС #Николя Саркози
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