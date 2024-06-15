В МИД Турции назвали предложения Путина по Украине проблеском надежды

Мирные предложения президента России Владимира Путина по Украине являются важным шагом для начала урегулирования кризиса, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии 15-16 июня.

«Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала», - цитирует агентство РИА Новости дипломата.

Он добавил, что встреча в Швейцарии получилась бы более «ориентированной на результат», если бы на ней присутствовали представители России.

Дипломат также выразил приверженность Анкары решению конфликта при помощи дипломатии и подтвердил готовность страны принять Москву и Киев на новых переговорах.

Напомним, конференция проходит в швейцарском Бюргенштоке, в начале встречи канцлер Германии Олаф Шольц признал, что для достижения мира на Украине необходима Россия. Представители России не присутствуют на саммите.