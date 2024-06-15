Спасатели нашли тело четвертого погибшего в обрушенном доме в Шебекине

Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего мирного жителя под завалами подъезда, который обрушился после попадания снаряда ВСУ в пятиэтажку.

«На месте поисково-спасательных работ извлечено тело мужчины», - сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве добавили, что разобрано 50 процентов завалов - вывезено 250 куб м. строительного мусора.

Напомним, сегодня днем ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился подъезд. Семь человек пострадали.