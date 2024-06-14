До семи человек выросло число пострадавших от обстрела ВСУ в Шебекине

Число пострадавших после обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекине Белгородской области выросло до семи, спасены шесть человек. Об этом сообщили в МЧС РФ. Причина трагедии - очередной обстрел со стороны боевиков киевского режима.

На месте обрушения продолжают работу аварийные и спасательные службы. Территория оцеплена. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, как из-под завалов спасали пострадавших

С его слов, сотрудники МЧС использовали автолестницы. Нескольких человек с их помощью сняли с верхних этажей.

Одна из спасенный жительниц рассказала, как спасатели эвакуировали ее из обвалившегося дома в специальной люльке. До этого женщина услышала хлопок и больше ничего не видела.