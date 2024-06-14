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До семи человек выросло число пострадавших от обстрела ВСУ в Шебекине

На месте продолжается разбор завалов, работают сотрудники аварийных и спасательных служб.
Ян Брацкий 2024-06-14 21:53:31
© Фото: МЧС России

Число пострадавших после обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекине Белгородской области выросло до семи, спасены шесть человек. Об этом сообщили в МЧС РФ. Причина трагедии - очередной обстрел со стороны боевиков киевского режима.

На месте обрушения продолжают работу аварийные и спасательные службы. Территория оцеплена. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, как из-под завалов спасали пострадавших

С его слов, сотрудники МЧС использовали автолестницы. Нескольких человек с их помощью сняли с верхних этажей.

Одна из спасенный жительниц рассказала, как спасатели эвакуировали ее из обвалившегося дома в специальной люльке. До этого женщина услышала хлопок и больше ничего не видела.

#белгородская область #МЧС России #подъезд #Обрушение дома #шебекино
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