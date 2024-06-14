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Тела мужчины и женщины извлекли из-под завалов дома в Шебекине

Кроме того, украинские боевики обстреляли село Муром и поселок Октябрьский в Белгородской области, в результате чего два человека погибли.
Ян Брацкий 2024-06-14 23:30:55
© Фото: МЧС России

На месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекине спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины и женщины. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил об очередной преступной атаке боевиков киевского режима.

«В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб», - сообщил Гладков.

Также националисты обстреляли из реактивных систем залпового огня поселок Октябрьский Белгородского района. В результате прямого попадания на территорию частного дома погибла женщина, сказал Гладков.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате украинских обстрелов.

Напомним, сегодня днем ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился подъезд.

#МЧС РФ #белгородская область #ВСУ #подъезд #Обрушение дома #Гладков #шебекино
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