Тела мужчины и женщины извлекли из-под завалов дома в Шебекине

На месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекине спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины и женщины. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил об очередной преступной атаке боевиков киевского режима.

«В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб», - сообщил Гладков.

Также националисты обстреляли из реактивных систем залпового огня поселок Октябрьский Белгородского района. В результате прямого попадания на территорию частного дома погибла женщина, сказал Гладков.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате украинских обстрелов.

Напомним, сегодня днем ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился подъезд.