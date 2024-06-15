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Виновный в ДТП с пятью жертвами в Благовещенске раскаялся в зале суда

Он заявил, что заслуживает максимально возможного по вменяемой ему статье наказания.
Елизавета Кондрикова 2024-06-15 18:37:30
© Фото: Прокуратура Амурской области

Виновник смертельного ДТП в Благовещенске раскаялся в зале суда перед родственниками и близкими пятерых погибших, он признает себя виновным и просит максимального возможного наказания.

«Очень сожалею, страшное злодеяние совершил. Наверное, уже мне с этим жить все время, и бедные родители будут с этим жить. Что я могу сказать им? Они меня проклинают, и я бы делал то же самое. Пусть хотя бы простят в душе, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», - цитирует ТАСС слова обвиняемого.

Он добавил, что его нахождение за рулем в пьяном состоянии не имеет никакого оправдания. Виновник рассказал, что работал с раннего утра и к полудню почувствовал усталость, после чего решил выпить. Вместе с приятелем они выпили на двоих одну бутылку водки объемом 0,7 л.

Напомним, ДТП с пятью погибшими, в том числе несовершеннолетними, и четырьмя пострадавшими произошло накануне в Благовещенске. Мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и на полной скорости протаранил толпу пешеходов.

Водителя арестовали на два месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

#в стране и мире #ДТП #суд #жертвы #благовещенск #обвиняемый
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