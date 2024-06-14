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В Благовещенске машина на полной скорости сбила пешеходов на тротуаре

От сильного удара людей разбросало по тротуару.
Сергей Лебедев 2024-06-14 14:27:39
© Фото: Водители Благовещенска © Видео: Водители Благовещенска

В городе Благовещенск Амурской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Там сегодня вечером по местному времени на улице Василенко автомобиль на полной скорости сбил идущих по тротуару пешеходов.

От сильного удара людей разбросало по тротуару. Видео момента жуткой аварии появилось в социальных сетях. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. По предварительным данным, есть погибшие.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

#авария #происшествие #ЧП #ДТП #благовещенск
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