Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Благовещенске

В Благовещенске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 59-летнему водителю, который накануне устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

«Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - отметили в ведомстве.

Напомним, в минувшую пятницу мужчина за рулем автомобиля на огромной скорости вылетел с дороги на тротуар и сбил группу людей, после чего врезался в забор. В результате аварии погибли 5 человек.

По данным следователей, в момент дорожно-транспортного происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.