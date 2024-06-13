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Всех российских теннисистов допустили к участию в Играх в Париже

На Олимпиаду смогут поехать четыре лучших теннисиста в рейтинге ATP и четыре сильнейшие теннисистки в рейтинге WTA.
Владимир Рубанов 2024-06-13 17:45:43
© Фото: tennis-russia.ru

Международная федерация тенниса (ITF) допустила до Олимпийских игр-2024 в Париже всех российских теннисистов, которые проходят по рейтингу. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Россия отправила на согласование фамилии игроков, которые входят в первую сотню, рассказал Тарпищев. Эти спортсмены не вызвали нареканий. ФТР отправит окончательную заявку до 19 июня.

«С МОК ее будет согласовывать сама международная федерация», - сказал Тарпищев.

На летних Играх от России могут выступить четыре лучших теннисиста в рейтинге ATP и четыре сильнейшие теннисистки в рейтинге WTA. То есть, у мужчин должны поехать Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин - Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Все они будут играть в одиночном разряде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Прошедшие отбор российские атлеты смогут выступить в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и без участия в церемонии открытия.

#Спорт #Франция #Париж #теннис #WTA #Шамиль Тарпищев #atp #Олимпиада-2024 #Олимпийские игры 2024 #ITF
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