Володин заявил, что депутаты Рады обсуждают мирные предложения Путина

Часть депутатов Верховной рады начали обсуждать формулу мира Владимира Путина по Украине, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Хорошо, что украинские депутаты начали обсуждать предложения Путина, если они думают о своих гражданах и хотят сохранить государство», - написал спикер нижней палаты российского парламента в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что Рада осталась единственной легитимной властью на Украине, потому что срок полномочий Владимира Зеленского закончился. И в такой ситуации депутатам нельзя стоять в стороне, цитирует председателя Госдумы «360».

«Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной раде», - написал Володин.

Пока украинские народные депутаты надеются, что за них все решат США и Евросоюз, территория их страны будет сокращаться, подчеркнул спикер Госдумы. И погибают граждане Украины, «которые для Вашингтона и Брюсселя являются лишь расходным материалом».

Володин обратил внимание на то, что президент РФ предложил формулу мира не только на Украине, но и в Европе в целом.

Накануне в ходе выступления в МИД России Владимир Путин заявил, что РФ делает еще одно мирное предложение для окончательного завершения украинского конфликта.

Президент отметил, что для этого Киеву нужно закрепить за собой безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус, вывести все свои военные формирования с территорий новых российских регионов.

Статус новых субъектов РФ должен быть признан в международных документах, а санкции с России нужно снять, отметил глава государства.