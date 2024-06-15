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Под завалами дома в Шебекине нашли еще одного погибшего

До этого спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда тела мужчины и женщины.
Ирина Егорова 2024-06-15 00:13:56
© Фото: ТРК «Звезда»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при разборе завалов обрушившегося подъезда дома в Шебекино.

«Количество жертв увеличилось до 3 человек», - сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее сотрудники МЧС достали из-под завалов тела мужчины и женщины. Пострадали семь человек. 

Напомним, что сегодня днем ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился подъезд. Также националисты обс поселок Октябрьский Белгородского района. В результате прямого попадания на территорию частного дома погибла женщина, сказал Гладков. А в селе Муром Шебекинского округа был дрон атаковал движущийся автомобиль - водитель погиб.

#МЧС РФ #ВСУ #атака #завалы #подъезд #погибший #шебекино
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