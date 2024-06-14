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Жительница Шебекино рассказала об эвакуации из обстрелянного дома

Спасатели достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы.
Владимир Рубанов 2024-06-14 18:27:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница Шебекино рассказала «Звезде», как ее эвакуировали из попавшего под удар жилого дома.

Услышала хлопок, больше никого не видела, потому что спасатели на люльке поднялись, обули ее в сапоги и эвакуировали из дома.

«И очки, и зубы оставила, ничего не захватила», - рассказала женщина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что спасатели достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы.

В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. По предварительным данным, пострадали пять человек. Пока там продолжается разбор завалов. На месте работают больше 230 специалистов и 47 единиц техники, сообщили в МЧС.

#обрушение #МЧС РФ #белгородская область #спасатели #эвакуация #наш эксклюзив #Вячеслав Гладков #шебекино
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