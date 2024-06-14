Жительница Шебекино рассказала об эвакуации из обстрелянного дома

Жительница Шебекино рассказала «Звезде», как ее эвакуировали из попавшего под удар жилого дома.

Услышала хлопок, больше никого не видела, потому что спасатели на люльке поднялись, обули ее в сапоги и эвакуировали из дома.

«И очки, и зубы оставила, ничего не захватила», - рассказала женщина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что спасатели достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы.

В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. По предварительным данным, пострадали пять человек. Пока там продолжается разбор завалов. На месте работают больше 230 специалистов и 47 единиц техники, сообщили в МЧС.