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ВС РФ обрушили огневую мощь «Гиацинтов» на правый берег Днепра

Артиллеристы бьют по позициям ВСУ на правом берегу Днепра на расстояние до 20 километров, уничтожая бронетехнику, личный состав и укрепленные позиции.
2024-06-14 05:25:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции и лодки ВСУ на правом берегу Днепра.

Ежедневно артиллеристы выполняют свои задачи в тяжелейших условиях. Выучка и слаженность расчетов позволяют в считанные минуты уничтожать выявленные цели националистов. При этом, огневые точки противника находятся на расстоянии около 20 километров.

«Поражение пехоты, укрытий противника, складов и техники. Ты вносишь свой вклад в общую победу. Работаем успешно», - рассказал командир орудия с позывным «Мастер».

В очередной раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» не промахнулся. Уничтожены замаскированные огневые позиции врага, а также буксируемое орудие.

Ранее наводчик «Гиацинта» с позывным «Киря» рассказал о главных целях ВС РФ в Харьковской области. С его слов, главная задача артиллеристов - поддержка пехоты, уничтожение вражеской бронетехники и опорных пунктов ВСУ.

Бойцы регулярно наносят удары по позициям украинских боевиков, оттесняя их от границ с Белгородской областью. Периодичность выстрелов орудия «Гиацинт-Б» - до шести в минуту, но скорострельность можно увеличить и до 10 выстрелов. Все зависит от слаженности расчета. В большинстве случае он действует в связке с корректировщиками огня.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #Днепр #Гиацинт-Б
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