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Наводчик «Гиацинта» рассказал о главных целях в Харьковской области

Основная задача артиллеристов - поддержка пехоты, уничтожение вражеской бронетехники и опорных пунктов ВСУ.
2024-06-10 06:04:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удары по позициям украинских националистов на территории Харьковской области. В тяжелых боях наши войска теснят ВСУ все дальше от границы с Белгородской областью. Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» регулярно бьют по опорным пунктам противника.

«Приходит команда, подбегаю первый, навожусь. Все делаю быстро и уверенно. Главное без мандража. Ребята заряжают, я выставляюсь по уровням и стреляем. Всегда смотрим в небо, особенно когда начинаем работать. Друг другу подсказываем», - рассказал старший наводчик орудия 2А36 «Гиацинт-Б» с позывным «Киря».

Периодичность выстрелов орудия «Гиацинт-Б» - до шести в минуту, но скорострельность можно увеличить и до 10 выстрелов. Все зависит от слаженности расчета. Благодаря связке с корректировщиками, артиллерийскому расчету удается уничтожать позиции ВСУ.

«У нас главная задача - помощь пехоте. Чтобы ребята шли и продвижение не останавливалось. Ну и поражение целей. Все зависит от нас», - добавил «Киря».

Крупнокалиберная пушка 2А36 «Гиацинт-Б» предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника на марше, в местах сосредоточения и на опорных пунктах на дальности свыше 30 километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВС РФ #Харьковская область #Гиацинт-Б
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