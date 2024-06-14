Москалькова обратилась в ОБСЕ после атаки боевиков на журналистов

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный «Комитет защиты журналистов» в связи с очередной атакой киевского режима на съемочную группу телеканала НТВ в Горловке ДНР.

Напомним, в результате инцидента оператор Валерий Кожин получил смертельные ранения. Врачи пытались спасти его, но не смогли.

«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов - ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию "Комитет защиты журналистов"», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Съемочная группа НТВ попала под обстрел националистов накануне. Журналист Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин снимали репортаж в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Кроме журналистов ранения получил офицер сопровождения.

Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибшего журналиста, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым. Говоря о работе представителей прессы на передовой омбудсмен подтвердила, что присвоение им статуса ветерана военной журналистики весьма актуально.