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Губернатор Амурской области сообщил о задержании виновника ДТП

Водитель был пьян и наехал на пешеходов в Благовещенске. Возбуждено уголовное дело.
Владимир Рубанов 2024-06-14 15:26:46
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что сбивший людей на тротуаре водитель задержан с признаками алкогольного опьянения. Будет возбуждено уголовное дело.

На месте ДТП в Благовещенске работают восемь бригад скорой помощи. Всех пострадавших везут в Амурскую областную клиническую больницу.

Водитель микроавтобуса вылетел с дороги на тротуар и сбил группу пешеходов. В их числе были женщины и дети. Автомобиль двигался с очень высокой скоростью, рассказал очевидец.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, сообщили в СК России. Водитель легкового автомобиля был пьян и не справился с управлением, говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным на этот час, три человека погибли, семь госпитализированы.

#Амурская область #авария #Василий Орлов #ДТП #Уголовное дело #благовещенск #Пешеходы
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