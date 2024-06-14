В Шебекино обрушился подъезд жилого дома после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Шебекино, в результате обрушился подъезд жилого дома, три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших», - говорится в сообщении Гладкова в Telegram.

Аварийные и спасательные службы были направлены на место происшествия, точная информация о пострадавших появится позже, добавил губернатор.

В ночь на пятницу, 14 июня, на окраине города также прозвучал взрыв, повреждения получили 10 частных домов и автомобиль.