В программу «Время героев» вступили 20 обладателей «Золотой звезды»

Иван Болдырев стал первым в мире, кто катапультировался в боевой обстановке из кабины вертолета, а его экипаж держал оборону в тылу врага до подхода группы эвакуации. Хотя сегодня Герой России о своем подвиге говорит с присущей российскому офицеру скромностью.

«Прилетела ракета, вертолет загорелся и не управлялся, говорят, вы испытали катапульту, я говорю, мы не испытывали, мы ее применили, потому что сложилась такая ситуация, что другого выхода уже не было из ситуации», - сказал Иван Болдырев, Герой России, Участник программы «Время Героев».

В первой волне программы «Время героев», которая стартовала 27 мая, 20 обладателей медали «Золотая Звезда». Всего же на курс подготовки управленцев из числа участников СВО набрано 83 слушателя. Управленческая подготовка на базе Президентской академии запущена по личной инициативе Владимира Путина. За два года в мастерской командообразования участников ждут интереснейшие эксперименты, которые в будущем позволят им эффективно рассчитывать силы и ресурсы при организации работы в команде.

Только в первом месяце они уже посетили Северный полюс. При этом на ледоколе лекции продолжались по 7 часов в день, где занятия проводили топ-менеджеры крупнейшей госкорпорации «Росатом».

«Мы говорили про команду, мы работали командой, мы поняли, что все зависит от сплоченности и силы команды. Один в поле не воин. Ты можешь быть сколько угодно сильным, компетентным, умным, но когда у тебя сильная команда - ты всегда победишь и дойдешь до конца», - рассказала Александра Родионова, участница программы «Время Героев».

Об уровне подготовки будущих управленцев красочно говорит лекторский состав, с которым уже познакомились слушатели. Помимо научных сотрудников, мастер-классы дают лично члены правительства. Отважный летчик истребителя, а сейчас испытатель Денис Погодин, раньше подумать не мог о таком высочайшем классе преподавателей.

«Понравились и Хуснуллина выступления, и Мантурова, и Дмитрия Анатольевича Медведева, и Сергея Викторовича Лаврова, в каждом направлении свои тезисы, свои направления обозначили, векторы стратегического развития. Все было очень интересно и познавательно», - поделился Денис Погодин, участник программы «Время Героев».

За два года участники программы должны не просто познать теоретические азы госуправления, но и примут непосредственное участие в управленческой практике в госкорпорациях, администрациях самого разного уровня. Многие пока не могут сказать, какие именно знания им в будущем пригодятся больше всего, но каждый из них, как и Мария Мусатова, готовы к выполнению любой задачи, которую поставит Родина.

«Если бы меня спросил президент, где бы я себя видела, то я буду там, где буду наиболее полезна. То есть я врач, но если Родина скажет, что я буду более полезна в управленческой сфере деятельности, то я буду там», - сказала Мария Мусатова, участница программы «Время Героев».

Пионеры «Времени героев» уже взяли высочайшую планку и задают темп движения будущим студентам. И число желающих - участников СВО - растет с каждым днем.