Военный рассказал о командной работе на программе «Время героев»

Участник кадровой программы «Время героев», в рамках которой готовят управленцев в сфере государства и бизнеса, подполковник Денис Погодин поделился впечатлениями. Во время обучения давали много новой информации, касающейся личностного развития, учащиеся проходили основы госуправления, занимались проектами в командах.

«Пока за эти две недели, которые мы учились здесь, это, можно сказать, такое масштабное расширение сознания. Но если в частности вдаваться, то здесь очень много информации было именно по личностному развитию, по работе с командой, работе на федеральном, региональном, местном самоуправлении. То есть нам давали всю эту структуру. Ну и такие командные сессии, командные соревнования. Уже через две недели поименно все друг друга знаем, все вместе понимаем, что мы большая команда, которая очень многое может сделать», - поделился Погодин со «Звездой».

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о программе «Время героев», в которой могут участвовать бойцы СВО. Цель программы - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников спецоперации.

Как считает глава государства, задействованные в СВО военные должны стать элитой российского общества и занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении. Проект реализуют на базе мастерской «Сенеж» и Высшей школы госуправления РАНХиГС.