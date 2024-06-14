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Военный рассказал о командной работе на программе «Время героев»

Цель программы - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников спецоперации. Проект реализуют на базе мастерской «Сенеж» и Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Андрей Аркадьев Алексей Дегтярев 2024-06-14 17:35:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Участник кадровой программы «Время героев», в рамках которой готовят управленцев в сфере государства и бизнеса, подполковник Денис Погодин поделился впечатлениями. Во время обучения давали много новой информации, касающейся личностного развития, учащиеся проходили основы госуправления, занимались проектами в командах.

«Пока за эти две недели, которые мы учились здесь, это, можно сказать, такое масштабное расширение сознания. Но если в частности вдаваться, то здесь очень много информации было именно по личностному развитию, по работе с командой, работе на федеральном, региональном, местном самоуправлении. То есть нам давали всю эту структуру. Ну и такие командные сессии, командные соревнования. Уже через две недели поименно все друг друга знаем, все вместе понимаем, что мы большая команда, которая очень многое может сделать», - поделился Погодин со «Звездой».

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о программе «Время героев», в которой могут участвовать бойцы СВО. Цель программы - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников спецоперации.

Как считает глава государства, задействованные в СВО военные должны стать элитой российского общества и занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении. Проект реализуют на базе мастерской «Сенеж» и Высшей школы госуправления РАНХиГС.

#наш эксклюзив #сенеж #время героев
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