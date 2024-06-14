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Летчик Болдырев заявил, что не хотел применять катапульту Ка-52

Майор Иван Болдырев первым в мире воспользовался системой катапультирования на вертолете в ходе боевых действий в зоне СВО в 2022 году.
Алексей Дегтярев 2024-06-14 17:54:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев пообщался с участником специальной военной операции и программы «Время героев» майором Иваном Болдыревым.

Ранее, в 2022 году, он и другой член экипажа Ка-52, Роман Кобец, первые в мире катапультировались из вертолета в боевых условиях. Болдырев подчеркнул, что он вовсе не горел желанием становиться первенцем в таком деле.

«Прилетела ракета, вертолет загорелся и не управлялся. Все говорят: "Вы испытали катапульту". Мы ее не испытывали, мы ее применили, потому что сложилась такая ситуация, другого выхода не было. Применили систему катапультирования - и вот стою перед вами, живой и здоровый», - рассказал Иван Болдырев.

Тогда, в 2022 году, Болдырев и Кобец приземлились на территории, подконтрольной врагу. Они отстреливались от боевиков и продержались до подхода группы эвакуации. 

О присвоении им звания Героев России ранее сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Сейчас Болдырев принимает участие в программе «Время героев».

Ранее подполковник Денис Погодин рассказал «Звезде» о командной работе на программе «Время героев».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ка-52 #наш эксклюзив #катапультирование #СВО #Иван Болдырев
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