Летчик Болдырев заявил, что не хотел применять катапульту Ка-52

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев пообщался с участником специальной военной операции и программы «Время героев» майором Иваном Болдыревым.

Ранее, в 2022 году, он и другой член экипажа Ка-52, Роман Кобец, первые в мире катапультировались из вертолета в боевых условиях. Болдырев подчеркнул, что он вовсе не горел желанием становиться первенцем в таком деле.

«Прилетела ракета, вертолет загорелся и не управлялся. Все говорят: "Вы испытали катапульту". Мы ее не испытывали, мы ее применили, потому что сложилась такая ситуация, другого выхода не было. Применили систему катапультирования - и вот стою перед вами, живой и здоровый», - рассказал Иван Болдырев.

Тогда, в 2022 году, Болдырев и Кобец приземлились на территории, подконтрольной врагу. Они отстреливались от боевиков и продержались до подхода группы эвакуации.

О присвоении им звания Героев России ранее сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Сейчас Болдырев принимает участие в программе «Время героев».

Ранее подполковник Денис Погодин рассказал «Звезде» о командной работе на программе «Время героев».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.