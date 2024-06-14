Российские послы передадут властям других стран инициативы Путина

Российские дипломаты передадут властям других стран текст выступления Владимира Путина, в котором он выдвинул новое мирное предложение Киеву. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы разъяснят дополнительно, что имеется в виду и предысторию всей этой ситуации. И мы будем ожидать, что реакция последует», - сказал глава МИД России.

Лавров также отметил, что страны глобального большинства, в том числе члены БРИКС, прекрасно понимают ситуацию. А главы западных стран сейчас находятся в Италии на саммите G7.

«Где-то там вокруг, по-моему, и Зеленский ходит. Завтра и послезавтра непонятно в каком составе и на каком уровне вот это мероприятие в Швейцарии (так называемый мирный саммит по Украине. - Прим. ред.). Надеюсь, выступление президента даст им о чем поговорить», - сказал Лавров.

Владимир Путин в ходе выступления перед российскими дипломатами заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Киеву, чтобы не заморозить, а окончательно завершить конфликт.

Принципиальная позиция РФ состоит в том, что Украина должна иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, должна быть демилитаризована и денатифицирована. Статус новых регионов РФ не обсуждается, а санкции с России должны снять.

Сразу после вывода ВСУ из новых субъектов РФ и отказа Украины от планов вхождения в НАТО будет отдан приказ о прекращении огня и начале переговоров, сказал президент. Если Киев и Европа откажутся от нового мирного предложения со стороны России, как это было до сих пор, условия для переговоров будут другими.