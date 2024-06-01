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Военно-транспортной авиации ВКС России исполнилось 93 года

Сейчас Военно-транспортная авиация в своем составе имеет самолеты Ил-76, Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-26 и другие.
2024-06-01 05:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сегодня в России отмечают День Военно-транспортной авиации ВКС РФ. Именно 1 июня 1931 года в составе Ленинградского военного округа сформировали опытный воздушно-десантный отряд для обеспечения десантирования подразделений, перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов. Именно он стал прообразом ВТА.

В данный момент Военно-транспортная авиация в своем составе имеет на вооружении самолеты Ил-76 различной модификации, Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-12, Ан-26 и другие. Всего эксплуатируются более 10 различных типов воздушных судов.

Сейчас главной задачей ВТА является обеспечение выполнения задач в рамках специальной операции. Об этом заявил командующий Военно-транспортной авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«Также одной из задач, стоящей перед ВТА, было и остается подготовка молодого летного состава, в том числе и курсантов летных училищ», - добавил он.

Напомним, командованием ВТА был сформирован новый военно-транспортный авиационный полк. Также были введены в строй летчики-выпускники 2023 года и подготовлены молодые командиры кораблей. Кроме того, продолжается освоение новой модернизированной авиационной техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #вта #праздник
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