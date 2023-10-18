Минобороны получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Самолет предназначен для перевозки военной техники, личного состава и грузов. Все это может быть десантировано парашютным способом.

© Фото: ОАК

Минобороны России получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщает Ростех.

Самолет был изготовлен на ульяновском самолетостроительном предприятии филиала ПАО «Ил» - «Авиастар» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).

«Новый самолет пополнил авиационный полк военно-транспортной авиации. Завод выполняет свои обязательства по строительству воздушных судов в рамках производственной программы 2023 года с целью обеспечения ВТА современными транспортниками, востребованными сегодня в войсках», - заявил директор филиала ПАО «Ил» - «Авиастар» Сергей Шереметов.

Ранее сообщалось, что «Авиастар» проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу. Он поручил удвоить производство самолетов Ан-124 на предприятии. Этот результат должен быть достигнут к 2025 году.

Также Шойгу сообщил, что уже найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.