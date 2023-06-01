В ВКС России появится новый полк военно-транспортной авиации

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Новый военно-транспортный авиационный (ВТА) полк войдет в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в день образования ВТА сообщает Минобороны РФ.

«В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк», - говорится в сообщении.

Помимо этого, летом введут в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года и подготовят молодых командиров кораблей. Продолжится также освоение новой модернизированной авиационной техники, будет обеспечиваться высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники, добавили в оборонном ведомстве.

Первого июня исполняется 92 года со дня создания Военно-транспортной авиации ВКС России. В честь годовщины в соединениях, авиационных полках и эскадрильях пройдут торжественные мероприятия с выносом Боевых знамен частей и построением личного состава. На плацу будет зачитан праздничный приказ командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Наиболее отличившимся военнослужащим вручат ценные подарки, грамоты и объявят благодарности.