Результаты выборов в Европарламент могут сказаться на западной поддержки Украины. Газета Politico прогнозирует ее ослабление на фоне усталости от конфликта. Официальные лица США и Европы обеспокоены усилением позиций крайне правых партий в Германии и Франции, которые скептически относятся к продолжению военных поставок и другой помощи.

«Самый яркий пример сдвига вправо можно наблюдать во Франции, где "Национальное объединение" разгромило правящую партию Эмманюэля Макрона "Ренессанс". Голосование побудило Макрона объявить досрочные выборы в законодательные органы в июне и июле. Это серьезная авантюра, которая может привести к дальнейшему увеличению поддержки партии "Национальное объединение" во Франции», - говорится в материале.

Ожидается, что помощь может быть нестабильной или будет поддержано не то, что необходимо.

Активизации военных поставок киевскому режиму в ближайшие месяцы могут поспособствовать и итоги европейских выборов в связи с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах США.

Издание отмечает, что поддержка со стороны ЕС останется прежней, поскольку Урсула фон дер Ляйен останется на своем посту. Накануне, ЕС предоставил Украине 1,5 млрд евро за счет российских активов, 90 процентов из которых Киев планирует потратить на оборону.