Еврокомиссия подтвердила, что Киев получит доходы от активов РФ в июле

Украина получит первые €1,5 млрд от замороженных российских активов уже в июле текущего года, подтвердила майский анонс глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% - на восстановление», - цитирует Life слова главы ЕК, сказанные ею в Берлине на форуме по восстановлению Украины.

На ближайшем саммите «Большой семерки» страны обсудят, как организовать быструю и полную передачу Киеву обещанных средств, добавила фон дер Ляйен.

Напомним, 21 мая Еврокомиссия анонсировала первое изъятие у европейских банков российских активов, тогда же было обещано, что подобные платежи будут осуществляться дважды в год.

В Минфине России пообещали ответить зеркально на решение Запада использовать активы РФ. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.