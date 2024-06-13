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Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией

Варшава оправдывает создание запретных зон на границе  с Белоруссией агрессивным поведением мигрантов.
Ян Брацкий 2024-06-13 02:09:11
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Global Look Press

Польша вводит буферную зону на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава МВД Томаш Семоняк. Запрет охватывает участок протяженностью около 60 километров вдоль границы.

На различных ее участках запрещено приближаться к линии разграничения на расстояние от 200 метров до двух километров, пишет РИА Новости. Запрет на пребывание в приграничной зоне действует три месяца.

«(Площадь запретной зоны - прим. ред.) как правило, не включает населенные пункты и пешеходные маршруты, чтобы последствия введенных ограничений были как можно менее обременительными для жителей», - говорится в распоряжении польского министра МВД.

В качестве одного из мотивов введения ограничений польские власти назвали агрессивное поведение мигрантов на сопредельной территории. Многие из них якобы кидают камни и палки в польских пограничников.

По данным Варшавы, до 200 человек ежедневно пытаются штурмовать заграждения. Недавно один из мигрантов смертельно ранил польского военнослужащего ножом при попытке перейти границу.

Это уже не первая попытка Польши усилить линию границы с Белоруссией. В мае Варшава анонсировала создание огневых позиций, логистических узлов и даже минных полей. На все работы планируется потратить $2,54 млрд.

#белоруссия #Польша #граница #мигранты #буферная зона
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