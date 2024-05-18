Польша потратит $2,6 млрд на усиление границы с Белоруссией и Россией

Польша вложит дополнительные 10 миллиардов злотых (2,55 миллиарда долларов) в программу по охране восточной границы - на усиление 400-километровой сухопутной границы с Польшей и Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает Bloomberg.

«Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной в мирное время и непроходимой во время войны», — заявил Туск.

Причиной введения таких мер премьер назвал очередной приток волны нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Белоруссии. По его словам, правительство уже приступило к работе над проектами.

Ранее сообщалось, что на модернизацию заграждений на польско-белорусской границе планируется выделить более $370 млн. Его возвели в 2022 году, но на данный момент оно считается «проходимым». Также польские власти заявляли о планах строительства 70-метровых башен для наблюдения за границей с Белоруссией.