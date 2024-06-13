Расчет «Града» уничтожил до 30 боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Запад» уничтожил до 30 украинских националистов на боевых позициях в зоне СВО. Кадры боевого применения РСЗО публикует Минобороны России.

Координаты скопления живой силы противника расчет «Града» получил от операторов беспилотников-разведчиков. Сразу после этого боевая машина выдвинулась на позицию. После получения корректуры, расчет ввел необходимые правки и осуществил успешный залп неуправляемыми 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами.

«Поступила задача по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника. Расчет своевременно выдвинулся, занял подготовленную огневую позицию и подавил цель. В день выполняем по 10-15 огневых задач. Личный состав подготовлен - все задачи выполняются своевременно и без ошибок», - рассказал командир реактивной батареи в позывным «Днепр».

За короткое время бойцам необходимо поразить цель и самим покинуть зону поражения. Зачастую ВСУ открывают огонь в ответ.

«Время работы 3-4 минуты, после этого совершаем перекат на другие позиции, так как противник открывает огонь, в среднем, на пятой минуте», - добавил боец с позывным «Днепр».

Артиллеристы группировки войск «Запад» ежедневно выполняют возложенные на них боевые задачи в сложнейших условиях. Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения цели до первого выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. В зависимости от поставленной задачи реактивные снаряды способны поразить назначенную цель на удалении свыше 20 километров.

Разрушительные удары не позволяют украинским националистам закрепиться на ключевых направлениях. Враг ежедневно несет тяжелые потери в личном составе и бронетехнике.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.